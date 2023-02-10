Babası ümidi kesmişti, Adıyaman’da 100. saatte mucize!

Aslen Malatyalı olan ve Adıyaman Üniversitesi'nde memur olarak çalışan Cemile Hasar (36), Kahramanmaraş depremine Barbaros Hayrettin Mahallesi Akpınar Caddesi üzerindeki 5 katlı Akgül Apartmanı'nda yakalandı. 3. katta enkaz altında kalan Cemile Hasar'dan babası Mehmet dahil dahil herkes ümidi kesmişti. Enkaz başında kızının cansız bedeninin çıkarılmasını bekleyen baba, yanına gelen Trabzonlu gönüllü gençlere durumu aktardı. Bunun üzerine de zamanla yarış başladı. Hayat ümidinin belirmesiyle AKUT ve Tayvanlı ekiplerin hummalı çalışmasıyla 28. saatlik kurtarma faaliyeti sonunda Cemile Hasar, depremin 100. saatinde bilinci açık halde enkazdan çıkarıldı.