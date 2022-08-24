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Giriş Tarihi: 24.8.2022 15:16 Son Güncelleme: 24.8.2022 15:43

Babası ve kız kardeşi boğulmuştu! O da yaşam mücadelesini kaybetti!

Şanlıurfa'da 3 gün önce Atatürk Barajı Gölü'nde baba ile kızı boğularak hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavi altında alına diğer çocuğu olan Mehmet Karaman’dan da 3 gün sonra hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Babası ve kız kardeşi boğulmuştu! O da yaşam mücadelesini kaybetti!

Şanlıurfa'da Serdal Karaman (40), serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocukları Mehmet Karaman (13) ile Esra Karaman'ın (15) boğulduğunu düşünerek suya atlamıştı. Baba- kız hayatını kaybederken, Mehmet ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

İddiaya göre Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yaptıkları sırada, sıcak havada bulanan Mehmet ile Esra Karaman kardeşler, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuklarını gören Serdal Karaman da suya atladı. Çevredekilerin yardımıyla baba ve 2 çocuğu, sudan çıkarıldı. Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serdal Karaman ile kızı Esra Karaman tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Karaman ise gölden çıkartılarak sağlık Ekipleri tarafından Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edilmişti. Burada tedavi altında olan Mehmet Karaman 3 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis Olayla ilgili soruşturma başlattı

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Babası ve kız kardeşi boğulmuştu! O da yaşam mücadelesini kaybetti!
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