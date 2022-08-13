Babasına ait iş yerinde akıma kapılan genç öldü

İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde babasına ait bir strafor atölyesi bulunan İlker Demir, babasının iş yerinde çalışmaya başladı. Strafor kesim makinesinin başına geçen ve burada çalışmaya başlayan Demir, makinedeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Atölyedeki diğer çalışanlar tarafından kapıldığı elektrik akımından kurtarılan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hemen hastaneye kaldırıldı. İlker Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetti. Hastanenin acil servis bölümünde kalp masajı yapılan ve yeniden hayata döndürülmeye çalışılan İlker Demir'in ailesi ve yakınları ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğuldu.