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Giriş Tarihi: 28.12.2021

‘Babasına kız isteme’ hikâyesiyle milyonları güldürdü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
‘Babasına kız isteme’ hikâyesiyle milyonları güldürdü

ATV ekranının vazgeçilmezi ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yine milyonları ekran başına kilitledi. Yarışmacı Mehmet Badıllı, Şanlıurfalı ses sanatçısı olan babası İsmail Badıllı’nın evliliklerine dair komik anıları anlatarak seyirciyi güldürdü

ATV'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasına katılan Şanlıurfalı sanatçı İsmail Badıllı'nın, yine sanatçı oğlu Mehmet Badıllı, 30 bin TL'lik soruya kadar yükseldi. Programın sunucu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun, ailesiyle ilgili soru sorması üzerine hayat hikayesini anlatan Badıllı, hem duygulandırdı hem de güldürdü.

ON EKMEĞİN ÜÇÜNÜ SİNİRDEN BEN YİYORUM

İstanbul'da 21 yıl sahnelere çıktığını ve esnaflık yaptığını anlatan Badıllı, ağabeyini kaybedince kendisini cezalandırdığını ve müziğe 16-17 yıl ara verdiğini söyledi. Eşinin, ısrarıyla programa katıldığını belirten Badıllı, "Bu da benim için fırsat oldu, dönüm noktam oldu. Müziğe tekrar başladım. Şanlıurfa'ya yerleştim, şuan ufak bir dürümcü dükkânım var. Günde on ekmek satıyorum. Üçünü sinirden ben yiyorum, ikisini komşuya veriyorum beşini de satıyorum. İnşallah, sahnelere bomba gibi eserlerle döneceğim" dedi.

'BABAM ALTI DEFA EVLENMİŞ YEDİNCİ DEFA EVLENMEK İSTİYOR'

Babasının 6 defa evlendiğini de anlatan Badıllı, "Annem rahmetli olunca, babam yeniden evlendi. Ancak evlendiği bir sene sonra ölüyordu. Beşi öldü, altıncıyı istemeye ben gittim. 'Baba, sende bir iksir mi var ne var çözemedim bir yıldan fazlası olmuyor' dedim. O kadar çok eve gitmişiz ki aynı eve iki defa gitmişiz, haberimiz yok.



Kızın annesi, 'bunlar on beş gün önce yine gelmişti şimdi niye geldi' diyor. Bende 'baba biz bu eve gelmiştik' diyorum. Sonra bir kaç eve daha gittik bir daha evlendi. O annemde rahmetli oldu. Şimdi 7'inci defa evlenmek istiyor. Oğluna kız isteyen çokta babasına kız isteyen tekim herhalde. Sizlere de selamları var isot gönderdi. Biz, İsmail Badıllı ve oğulları diye, 4 kardeşimle birlikte bir albüm yaptık. Rahmetli Muzaffer Badıllı kardeşimde vardı. Dünyada bir ilk" dedi.

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‘Babasına kız isteme’ hikâyesiyle milyonları güldürdü
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