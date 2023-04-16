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Giriş Tarihi: 16.4.2023 10:47 Son Güncelleme: 16.4.2023 11:31

Babasına küfreden adamı 5 yerinden bıçakladı

İstanbul Beyoğlu’nda bir kişi otoparkta beslediği köpeğine bakmaya giden babasına, küfreden adamı 5 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Babasına küfreden adamı 5 yerinden bıçakladı

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, sabah karşı babasıyla birlikte sokağa gelen Oktay Ö. (20) otoparktaki köpeğine bakmak istedi. Köpeğe baktığı sırada otoparktaki Mehmet Övün Ş. (52) ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Mehmet Övün Ş., Oktay Ö.'nün babasına ve kendisine küfretti.

Bu duruma sinirlenen Oktay Ö. bıçak çıkararak Mehmet Övün Ş.'ye saldırdı. Yaşanan boğuşmada 5 yerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Mehmet Övün Ş. yaralandı. Şüpheli Oktay Ö. ise hızla olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Yaralı için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mehmet Övün Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin kaçtığı motosikletin Ruşen K.'ya ait olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda o sabah motosikleti kullanan kişini ise Oktay Ö. olduğu belirlendi. Şahıs adresinde olayda kullandığı bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Oktay Ö. sevk edildiği adliyede "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Babasına küfreden adamı 5 yerinden bıçakladı
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