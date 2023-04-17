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Giriş Tarihi: 17.4.2023

Babasına küfreden adamı 5 yerinden bıçakladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Babasına küfreden adamı 5 yerinden bıçakladı
İstanbul Beyoğlu'nda geçen cuma günü sabah saatlerinde Oktay Ö. (20) adlı bir kişi otoparkta beslediği köpeğine bakmaya giden babasına küfreden Mehmet Övün Ş.'yi (52), 5 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Mehmet Övün Ş.'nin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Motosikletle kaçan Oktay Ö., olayda kullandığı bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. Oktay Ö. sevk edildiği mahkemece "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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Babasına küfreden adamı 5 yerinden bıçakladı
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