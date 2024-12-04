Babasına verdiği sözü tuttu mahallenin muhtarı oldu

Kırşehir'de 17 yıldır evlere temizlik işlerine giden 41 yaşındaki Ülkü Gürlek babasının 'Kızlarım muhtar olsun' hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. 2024'te muhtarlığa aday olan Gürlek, "Temizlikçiden muhtar mı olur, kadınsın muhtarlık yapamazsın" diyenlere inat hedefinden vazgeçmedi. Gündüzleri temizliğe giden Gürlek, akşamları ise seçim çalışmalarını yürüttü. Kadınların büyük desteğini alarak seçimleri açık ara farkla kazanan Gürlek, Yenice Mahallesi'nin muhtarı oldu. Gürlek "Hayatta herkesin bir hayali vardır ama benim hayalim babamın hayalini gerçekleştirmekti. Maddi imkansızlıktan dolayı 'Ben yüksek okulda okuyacağım' bile diyemedim ama babam kızlarına güvenirdi, hiç birşeyden geri kalmadık. Yıllarca temizlikçi olarak çalıştım ama babama verdiğim o söz içimde uhte kaldı. Seçimlere girdim ve kazandım. Şimdi Kırşehir'in 34 bin nüfuslu en büyük mahalleyi yönetiyorum. Kırşehir'deki tek kadın muhtar benim. İnşallah sayımız daha çok artar" dedi.