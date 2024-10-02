Babasından 2 saatlik çalışma için aldığı takside can verdi

Kaza, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvar üzerinde meydana geldi. Kent merkezinden Konyaaltı ilçesi istikametine seyreden iki aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Ali Yalçın idaresindeki ticari taksi, aynı yönde ilerleyen Ercan Ö. (49) yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs önce kaldırımdaki parke taşına çarptı, ardından yan yatarak refüjdeki ağaca çarpıp durabildi.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza yeri savaş alanına döndüğü kazada vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri, takside sıkışarak ağır yaralanan Ali Yalçın'ın güçlükle araçtan çıkardı. Minibüste yaralanan Ercan Ö. ile oğlu Çınar Ö. de sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve başından ağır yaralanan taksi sürücüsü Ali Yalçın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazanın ardından acı haberi alan Ali Yalçın'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden oğul Ali Yalçın'ın akşam babası Kadir Yalçın'ı dinlendirmek için taksiye aldığı öğrenildi. Oğlunun Cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alan acılı baba Kadir Yalcın ve ailesi ise yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Hayatını kaybeden Ali Yalçın ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DÜNYAYI DOLAŞTIRMIŞTI

Kazada hayatını kaybeden Ali Yalcın'nın Antalya'da İktisat Fakültesi'nin bitirdikten sonra Avrupa'da ekonomi eğitimine devam ettiği öğrenildi. Eğitimi sırasında dünyayı inceleyen Yalçın'ın 6 yıl Portekiz'de kaldıktan sonra kısa bür süre önce Antalya'ya geri döndüğü öğrenildi.