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Giriş Tarihi: 18.5.2023 00:59

Babasından habersiz aldığı otomobille duvara çarptı, 3 çocuk yaralandı

Mardin'in Derik ilçesinde, arkadaşlarıyla gezen 14 yaşındaki R.B.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir evin duvara çarptı. Kazada 3 çocuk yaralanırken, R.B.'nin, otomobili babasından habersiz aldığı öğrenildi.

DHA
Babasından habersiz aldığı otomobille duvara çarptı, 3 çocuk yaralandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Derik ilçesine bağlı Kırsal Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre R.B., babasına ait otomobili habersiz alarak mahalleden arkadaşları ile gezmek istedi. R.B., arkadaşları Y.E. (14) ve M.D.'yi (14) de alarak gezmeye başladı.

Bir süre ilerleyen R.B.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bir evin duvarına çaptı. Kazada R.B. ile otomobildeki 2 arkadaşı yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan çocuklar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Babasından habersiz aldığı otomobille duvara çarptı, 3 çocuk yaralandı
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