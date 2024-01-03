Babasından izinsiz aldığı otomobili hurdaya çevirdi

Kaza sonucu sürücü ve araçtaki arkadaşları Salih F. (18) ve Doğan B. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün, aracı babasından izinsiz alıp arkadaşlarıyla gezmeye gittiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.