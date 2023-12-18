Babasından kaçırdığı araçla ölüm saçtı

Gaziantep'te 16 yaşındaki Mehmet Kaya, babasına ait otomobili izinsiz aldı. 5 arkadaşını da yanına alarak gezmeye çıkan Mehmet Kaya'nın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil taklalar attı. Kazada sürücü Mehmet Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Takla atan araçta sıkışan 6 kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından araç sürücüsü Mehmet K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedeni çıkartıldı. İsimleri henüz öğrenilemeyen 3 genç ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.