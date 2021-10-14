Babasını aldatan annesinin sevgilisini öldürmüştü! "Kin" cinayetinde son dakika: Ben demedim

BABADAN ŞOK İFADE: 'DEĞMEZ DEDİM AMA BENİ DİNLEMEDİ'

Edinilen bilgiye göre şüpheli Hacı T. ise hakimlik sorgusunda cinayetten haberi olmadığını iddia ederek 'Oğlum, Kamuran ile Facebook'tan kendisini kız olarak tanıtıp konuşmuş. Murat bana bunu Silopi'de söyledi. Ben de ona 'Oğlum boşver değmez' dedim ancak o beni dinlemedi, İstanbul'a gelmek istedi. Ben de oğlumu düşünerek kötü bir şey yapmasın diye geldim.