Babasını bıçaklayarak öldürdü

İZMİR'DE yaşayan 29 yaşındaki Devrim G. bir restoranda tartıştığı babası Haşmet G.'yi (54) bıçaklayarak öldürdü. Olay, önceki gece saat 00.30 sıralarında Güzelbahçe ilçesi Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Devrim G. (29) kendisini telefonla arayan babası Haşmet G. (54) ile aralarındaki sorunları çözmek için restorana gitti.Restoranda müşterilerin olduğu sırada baba ve oğul arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkesine hâkim olamayan Devrim G. babasını boğazından ve koltuk altından bıçakladı. Restorandaki müşteriler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Haşmet G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan Devrim G. daha sonra emniyete giderek teslim oldu. Devrim G. ifadesinde çocukluğundan beri babasının cinsel saldırısına maruz kaldığını ve şiddet gördüğünü iddia etti.