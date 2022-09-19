Babasını çekiçle öldüren Rus turist video çekti: Çocukluktan bu yana hayalimdi

"Bugün babamı öldürdüm. Sebebi; o bana çocukluğumda eziyet ederdi ve şiddet uygulardı. Babam amcamın yanında benim kemiklerimi kırdı. 2005 yılında kulağımı patlattı. Onu arkadaşımız Tatyana da gördü. Beni ruh hastaları hastanesine gönderdiler. Her şey babaannemin dediklerinden sonra başladı. O bana 'sen hep kötü şeyleri üstüne çekiyorsun, onu senden çıkaracağız' derdi ve bakın sonunda çıktı. Ben şimdi Türkiye'deyim ama Rusya'ya dönmeye korkuyorum. Beni ruh hastalıkları hastanesine gönderirler ve orada suçlarlar. Bana yardımcı olmanızı rica ediyorum çünkü ne yapacağımı bilemiyorum. Benim çocukluktan bu yana hayalim babamı öldürmekti, sonunda hayalim gerçekleşti. Ben hayatımda bir çocuğa bile ses yükseltmedim. Ben çok kötü biriyim ama ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Babamı öldürdüğümden dolayı pişman değilim."