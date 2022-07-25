Haberler Yaşam Haberleri Babasını döverek öldüren İngiliz genç tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.7.2022 23:18

Babasını döverek öldüren İngiliz genç tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İngiltere vatandaşı gencin "düştü" dediği babası hastanede hayatını kaybederken, polis gencin elindeki kızarıklardan şüphelenip olayın üzerine gitti. Güvenlik kamerası görüntülerinden babasını darp ettiği belirlenen İngiliz genç cinayetten tutuklandı

İHA
Babasını döverek öldüren İngiliz genç tutuklandı

Olay, dün gece Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar bir şahsın yerde hareketsiz yattığını görünce 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırılan Garry James Hallows (51), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye olayla ilgili gelen Marmaris Asayiş Büro ekipleri, talihsiz adamın oğlu ve kızının ifadelerine başvurdu. Hallows'un oğlu Ethan Lee Hallows (22), babasının yolda yürürken düştüğünü, sonra kalkmadığını söyledi. Gencin elindeki kızarıklıklardan şüphelenen polis, civar kameraları kontrol ederek gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Olayın meydana geldiği Siteler Mahallesi 242. Sokak'taki kameralara yansıyan görüntülere göre baba, oğul ve kızının yürümeleri sonrasında kızın uzaklaştığı, Ethan Lee Hallows'un babasına yumruk atması ile adamın düştüğü ve yerden bir daha kalkamadığı belirlendi. Arkalarından gelen şahısların ise tepkisizliği dikkat çekti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla genç adamı "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ethan Lee Hallows, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: LGS tercih sonuçları erişime açıldı! İşte MEB ile 2022 LGS lise tercih ve yerleştirme sonuçları TIKLA - ÖĞREN!
Maaş farkları ne zaman yatacak? SON DAKİKA: Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih belli oldu: İşte memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi
LGS TERCİH SONUÇLARI sorgulama ekranı: MEB ile 2022 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Aile Destek Programı başvuru ekranı 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? 450 - 600 TL Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatırılacak?
Son Dakika: Maaş farkı ödeme takvimi netleşti! 2022 temmuz SSK ve BAĞKUR memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
YKS tercih robotu ile listeler hazırlandı! ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, son gün ne zaman?
LGS 2. TERCİH NE ZAMAN 2022, ek tercih başvurusu nasıl yapılır? MEB Lise LGS 2. tercih başvuru tarihleri açıklandı!
2022-2023 LİSE NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ MEB takvimi: Lise 1. nakil işlemleri ne zaman başlıyor, başvuru tarihleri belli oldu mu?
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Erken emeklilik yolu açılıyor! EYT de kapsama dahil oluyor: İşte milyonların merak ettiği 2 düzenleme
Emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Banka banka promosyon tutarları
ARKADAŞINA GÖNDER
Babasını döverek öldüren İngiliz genç tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA