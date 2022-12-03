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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Babasını kurtaran cerraha bıçakla saldırdı

İstanbul’da kalp ve damar cerrahı Yasin Güçtekin, 10 saat süren ameliyatla sağlığına kavuşturduğu hastasının oğlu L.A.’nın bıçaklı saldırısına uğradı. Güçtekin, “Verdiğim emek, akıttığım ter. Karşılığı bu mu?” sözleriyle isyane tti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Babasını kurtaran cerraha bıçakla saldırdı
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli kalp ve damar cerrahı doktor Yasin Güçtekin, aort damarı yırtılan 50'li yaşlardaki hastasını 30 Kasım'da ameliyat etti. 10 saat süren operasyonun ardından hastasını hayata bağlayan Güçtekin, aileye bilgilendirme yaptığı sırada, ısrarla babasını görmek isteyen L.A.'nın (21) saldırısına uğradı.



Darp edildiğini, bıçaklı saldırıya uğramaktan kıl payı kurtulduğunu aktaran Güçtekin sosyal medyada isyanını dile getirdi:
Yemeksiz, susuz, ihtiyaç molasız, ayakta 10 saat devam eden bir ameliyat. Cerrahi ekipten biri olarak ameliyathaneden çıktım. Yoğun bakıma geçtim. Hasta yakınları daha fazla merakta kalmasınlar diye önce bilgi vermek istedim. 30-40 kişi geldiler. Çok büyük bir ameliyat geçirdi hasta, telaşlıdır yakınları, herkes birinci ağızdan duysun beni diye hepsini etrafıma topladım. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattım.



Birçoğu "Allah razı olsun" dedi. İçeri girecekken biri bana doğru yürüdü ve omuz attı. Hastayı görmek istediğini haykırdı. Daha yoğun bakıma gelmediğini, biraz sonra geleceğini söyledim. Yine de Kovid-19 önlemleri gereğiyle başhekimlik kararıyla yoğun bakımda görüş olmadığını ilettim. Duvarlara yumruk attı. Cihazları tekmeleyip kırdı. Cebinden bıçak gibi sivri bir cisim çıkarttı. "Seni öldürürüm" diye bağırarak üstüme koşmaya çalıştı. Ters yöne koştum. Peşimden 50 metre koştu. Yangın merdivenlerine koşup kapıyı arkamdan kapattım. Yakını saldırganı tutmasa, düşsem, bir şekilde bana yetişse bıçaklanacağım. Bana saldıran adam babası için hayatı boyunca hiç 10 saat aç kaldı mı, hiç 10 saat babasının iyiliği için beli delice ağrıyana kadar ayakta kaldı mı? Binlerce kez yazıklar olsun, hakkımı helal etmiyorum. Verdiğim emek, akıttığım ter. Karşılığı bu mu?"

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Babasını kurtaran cerraha bıçakla saldırdı
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