Babasını öldürdü anne ve kardeşini yaraladı

İstanbul Avcılar'da, aile apartmanında oturan Kaya ailesinin kahvaltı için toplandığı sofrada bir anda tartışma çıktı. Bir süredir psikolojisinin bozuk olduğu öne sürülen evin büyük oğlu Ümit Kaya (31), bıçakla ailesine saldırdı. Önce annesi Hanım ve babası Cemil Kaya'yı, ardından da kardeşi Bülent Kaya'yı yaralayan Ümit Kaya'nın eşi ise camdan "Yetişin, kocam ailesini öldürüyor" diye yardım istedi. Sese gelen komşular, Kaya'nın elindeki bıçağı aldı. Sağlık ekiplerinin müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırdı. Ancak baba Cemil Kaya kurtarılamadı. Anne Hanım Kaya'nın ağır yaralı olduğu öğrenildi.