Babasını öldürdü, annesini yaraladı

Pazar ilçesi Güzelyalı Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Babası Sami Canca ile tartışan Muhammet Ali Canca babasına bıçakla saldırdı, baba hayatını kaybederken Annesi Emine Canca ise yaralandı. Pazar ilçesi Güzelyalı Mahallesinde sabah 07 sıralarında meydana gelen olayda Muhammet Ali Canca (42) isimli şahıs Babası Sami Canca ile tartıştı, tartışma sonucu Muhammet Ali Canca bıçakla babasına saldırdı, baba Sami Canca aldığı bıçak darbeleri sonucu yere yığıldı, Anne Emine Canca araya girerek olayı ayırmak isterken yaralandı. Baba Sami Canca (66) Kaçkar devlet hastanesine kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Anne Emine Canca ise tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan Muhammet Ali Canca ilçeye bağlı Zafer Mahallesinde Polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.