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Giriş Tarihi: 3.7.2023 08:51 Son Güncelleme: 3.7.2023 09:24

Samsun'da korkunç olay: Babasını öldürdü evi ateşe verdi

Samsun’un Alaçam ilçesinde, babasını pompalı tüfekle vurarak öldüren ve babaannesini de tüfeğin dipçiği ile başından yaralayan 23 yaşındaki D.A yakalandı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun’da korkunç olay: Babasını öldürdü evi ateşe verdi

Samsun'un Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallesi'nde, 23 yaşındaki D.A, babası Yaşar A. (47) ile henüz bilinmeyen nedenle gece saatlerinde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonrası D.A, babasına önce evin avlusunda, daha sonra da yaralı olarak kaçmaya çalıştığı ana yolda ateş etti.

Saldırıyı engellemeye çalışan babaanne Safinaz D.'yi (68) de pompalı tüfeğin dipçiği ile başına vurarak yaralayan D.A, babasının bulunduğu evi de ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede baba Yaşar A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Babaanne Safinaz D. ise ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Baba Yaşar A'nın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp morguna gönderilirken, babaannenin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelinin bir araçla olay yerinden kaçtığını belirledi ve aracın gidiş güzergahında tedbir aldı. Jandarma ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüphelinin bulunduğu aracı ilçeden çıkmadan Etyemez Mahallesi mevkisinde durdurdu. Zanlı gözaltına alınırken, araçta saldırıda kullanılan tüfek ele geçirildi.

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Samsun'da korkunç olay: Babasını öldürdü evi ateşe verdi
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