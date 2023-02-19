Babasını öldürdü polise ‘kayıp’ dedi

Bursa'da 32 yaşındaki Hakan Demirel'in, polise kayıp başvurusunda bulunduğu babasını, kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermediği için öldürdüğü ortaya çıktı. Merkez Osmangazi ilçesindeki Kükürtlü Mahallesi'nde bir apartmanda kapıcılık yapan Mustafa Demirel'in (60) oğlu Hakan Demirel (32), polise başvurarak, babasının kaybolduğu ihbarında bulundu. Mustafa Demirel ise kapıcılık yaptığı apartmanın deposunda, başından ve sırtından vurularak öldürülmüş halde buldu. Çevredeki kameralarını inceleyen ekipler, cesedin bulunduğu depoya oğlu Hakan Demirel'in dışında kimsenin girmediğini tespit etti. Gözaltına alınan Hakan Demirel, "Babam birlikte olduğum kız arkadaşımla evlenmemize onay vermiyordu. Olay günü babamın yanına gittim. Konu, kız arkadaşımdan açılınca ona evlenmek istediğimi söyledim. Babam da küfredip hakaretler yağdırdı. Aramızda kavga çıktı. Babama ait tüfekle rastgele ateş ettim. Kredi kartlarını alıp ayrıldım. Cinayeti işlediğim belli olmasın diye olaydan 30-40 dakika sonra cep telefonuna, mesaj gönderdim. Üç gün sonra da 'babamdan haber alamıyorum' diyerek kardeşimle kaldığı yere gittim. Haberim yokmuş gibi cesedini buldum. Pişmanım" dedi. Hakan Demirel, tutuklandı.