Babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İngiliz turist, tutuklandı

Marmaris ilçesine ailesiyle tatile gelen 51 yaşındaki Garry James H, iki gün önce düştüğü gerekçesiyle ilçedeki bir hastaneye kaldırıldı. Kafasına darbe alan turist, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI
Turistin ölümü ve oğlunun hareketlerinden şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, turistin kaldığı otel ve civarındaki güvelik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
BABASI ALDIĞI DARBENİN ARDINDAN YERE YIĞILDI
Yapılan incelemede, Garry James H'nin oğlu E.L.H'nin (22), babasına yolda yumruk attığı, babasının aldığı darbenin ardından yere düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.L.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.