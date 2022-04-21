Haberler Yaşam Haberleri Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 21.4.2022 15:11 Son Güncelleme: 21.4.2022 15:15

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu

DHA
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu

Kayseri'de, babası Cuma Ali Ceylan'ı (42) bıçaklayarak öldüren C.C. (15) adlı kız çocuğu, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapse çarptırıldı. Cezada 'haksız tahrik', 'yaş küçüklüğü' ve 'iyi hal' indirimleri uygulandı.

Olay, geçen yıl 3 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan, evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Çift, tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyurken, kızları C.C. de gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan aldığı bıçakla babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçakladı. Cuma Ali Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Ceylan, kanlar içinde kaldı. Emel Ceylan'ın ihbarıyla eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cuma Ali Ceylan'ın öldüğünü belirledi. Polis tarafından suç aletiyle gözaltına alınan C.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede C.C. hakkında, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. C.C., iddianamedeki ifadesinde, "Annem ve babamın arası uzun zamandan beri iyi değildi. Babam, annemi aldatıyordu. Boşanma aşamasındaydılar. Babamdan hiç sevgi göremezdim. Sosyal medyadan yaptığım bir konuşmayı gördü, yanlış anladı. Tartıştık, kavga ettik sonra aradan birkaç ay zaman geçti. Elime 2 bıçak aldım. Babam uyurken yanına gittim. Duymasını istediğim bazı sözler söyledim. Uyanmadı. Başında bir süre bekledim ardından odaya gidip bir süre ailemi düşündüm ardından babamı öldürmeye karar verdim. Babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı. Annem de sesi duyarak beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Babamın boğazını sıkmaya başladım. Gözleri oynuyordu. Hareket etmiyordu. Odama giderken, babam ölmemişti. Annem, polise haber verdi. Polisler gelene kadar da odamda bekledim" dedi.

BERAAT İSTEDİ

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık C.C., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, Cuma Ali Ceylan'ın şikayetçi yakınları ise salonda hazır bulundu. Dava, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda gerçekleştirildi. Son sözleri sorulan C.C., beraatini istedi.
Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün değişmediğini belirterek, sanığın 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

CEZAYA 3 İNDİRİM

Mahkeme heyeti, sanık C.C.'yi 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı. Heyet, sanık hakkında önce 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ardından 18 yaşından küçük olması nedeniyle de 'yaş küçüklüğü' indirimi uygulayarak 12 yıla indirdi. Sanık hakkında 'iyi hal' indiriminin de uygulanmasıyla cezası, 10 yıla düşürüldü ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!
Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasına bombalı saldırı! Patlayıcıyı poşetli kadın mı bıraktı? TÜGVA'dan son dakika açıklaması geldi
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Mariupol'ü ele geçirdiler! Putin'den talimat:' Kuş dahi uçurtmayın'
Vatandaşlardan İBB’ye reklam tepkisi: Bu durum sizin eseriniz
SON DAKİKA: Karadeniz gazı için süper teşvik geliyor! KDV muafiyeti hamlesi...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonu! Elektriği kesildi
SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG için 'MEGA' hamle! Yakın zamanda geliyor! Önemli değişiklikler yapılacak
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu
Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Ünlü CEO bu sözlerle duyurdu: Çip krizi bunun yanında çerez kalacak
SON DAKİKA: Taciz tecavüz derken CHP şimdi de şantajcıya sahip çıktı! 'Elimde müstehcen görüntülerin var...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA