Babasını öldüren adamdan kan donduran ifade: Annem evden kaçarak canını kurtardı

"ANNEM EVDEN KAÇARAK CANINI KURTARDI"

Muhammet Cem Uysal'ın emniyetteki ifadesinde çalışmadığını belirterek, "Yanında kaldığım annem ve babam sürekli olarak tartışıyorlardı. Rahatsız oluyordum. Bugün öğle saatlerinde tartıştılar. Akşam da yüksek sesle birbirlerine bağırınca sinirlendim. 'İkinizi de öldüreceğim' diye bağırıp mutfaktan bıçağı aldım. Annem evden kaçarak canını kurtardı. Babamı ise bıçakladım" dediği öğrenildi. Muhammet Cem Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.