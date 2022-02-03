Babasını öldüren adamdan kan donduran ifade: Annem evden kaçarak canını kurtardı

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Muhammet Cem Uysal, Bağkur emeklisi olan babası Halil Uysal'ı mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 7 yerinden yaraladı. Bu sırada evde bulunan Mürvet Uysal, kaçıp polis merkezine giderek oğlunun kocasını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet Cem Uysal gözaltına alınırken, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Uysal, kurtarılamadı.
"ANNEM EVDEN KAÇARAK CANINI KURTARDI"
Muhammet Cem Uysal'ın emniyetteki ifadesinde çalışmadığını belirterek, "Yanında kaldığım annem ve babam sürekli olarak tartışıyorlardı. Rahatsız oluyordum. Bugün öğle saatlerinde tartıştılar. Akşam da yüksek sesle birbirlerine bağırınca sinirlendim. 'İkinizi de öldüreceğim' diye bağırıp mutfaktan bıçağı aldım. Annem evden kaçarak canını kurtardı. Babamı ise bıçakladım" dediği öğrenildi. Muhammet Cem Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
ACILI KADIN AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Halil Uysal'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Uysal için Orhangazi ilçesi Muradiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye evden kaçarak kendisini kurtaran eşi Mürvet Uysal da katıldı. Mürvet Uysal, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Halil Uysal cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.