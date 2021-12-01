Babasını öldüren cani aldığı cezayı duyunca pes dedirtti: Ben Amerikan başkanıyım

AMERİKAN BAŞKANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Erdal Kuran tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraflar ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkemede ilk olarak İstanbul Adli Tıp Kurumunun mahkemenin yazısına verdiği cevap okundu. Kurumun cevap yazısında, Erdal Kuran'ın olay tarihinde suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti taraflardan ve avukatlarından son sözlerini alırken sanık avukatı, her ne kadar sanığın ceza ehliyetinin olduğuna dair rapor düzenlenmiş olsa da davranışlarının her şeyi ortaya koyduğunu belirterek beraatini talep etti. Sanık Erdal Korucu ise kendisinin şizofren veya akıl hastası olmadığını, Amerika Başkanı olduğunu söyledi.