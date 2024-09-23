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Giriş Tarihi: 23.9.2024

Babasını öldüren cani yakalandı

Ali Can ZERAY
Babasını öldüren cani yakalandı
Edirne'de, kayıp ihbarında bulunduğu babasını silahla vurarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan C.Y, babası Ş.Y'den bir gündür haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, Ş.Y'nin bulunması için köyde arama kurtarma çalışması başlattı. İfadesine başvurulan C.Y'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusunda, babasını tabancayla vurup cesedini banyoda parçaladıktan sonra ormanda yakarak dere kenarına attığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine şüphelinin belirttiği bölgeye giden ekipler, Ş.Y'nin cesedini parçalanmış halde buldu. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Babasını öldüren cani yakalandı
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