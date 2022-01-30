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Giriş Tarihi: 30.1.2022 22:21

Babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası

DHA
Babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası

Gaziantep'de 6 yıl önce annesine şiddet uygulayan babası Mustafa Dömbek'i (40) av tüfeğiyle vurarak öldürmekten yargılandığı mahkemede meşru müdafa nedeniyle beraat eden Yaren Dömbek (23), istinaf mahkemesinin beraat kararı bozması sonrası 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasının onanmasının ardından Denizli'de jandarma tarafından gözaltına alınan Dömbek, tutuklandı

Olay, 5 Aralık 2015'de Gaziantep Şahinbey ilçesinin Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Mehmet Güzel Sokak'taki evde ailesiyle yaşayan ve olay tarihinde 16 yaşında olan Yaren Dömbek, şizofreni hastası olduğu iddia edilen babası Mustafa Dömbek'i annesi Leyla Dömbek'e ve kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle av tüfeğiyle iki el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından Yaren Dömbek, tutuklandı. Dömbek, hakkında 'Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek' suçundan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Suça Sürüklenen Çocuk kapsamında yargılanmasına başlanan Dömbek, mahkeme heyeti tarafından olayda meşru savunma koşulları oluştuğu gerekçesiyle beraat kararı verilerek 10 ay sonra cezaevinden tahliye edildi.

BERAAT KARARI BOZULDU, HAPİS CEZASI ÇIKTI

Yerel mahkemenin Yaren Dömbek için verdiği beraat kararı istinafa gitti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 2017 yılında Dömbek'in beraat kararını meşru savunma koşullarının tam oluşmadığı gerekçesiyle bozarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Dömbek'in hapis cezası Yargıtay tarafından da onandı. Hapis cezası kesinleşen Yaren Dömbek'in Denizli'nin Honaz ilçesinde olduğu belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi, tarafından gözaltına alınan Dömbek, tutuklandı.

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Babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası
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