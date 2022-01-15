Babasını öldüren gence 15 yıl!

Mahkeme gerekçeli kararında, Kudbettin Kaya'nın tutuksuz yargılanan eşi Zennure Kaya (64) için, bezlerle yerdeki kan izlerini sildiğini ve sonrasında bezleri yıkadığını, yine ahşap kapıya denk gelen mermi deliğinin yerini sigara izmariti ile kapattıktan sonra beyaz renkli kapıyı beyaz boya ile boyadığını, kanepeye mermi isabet etmesi nedeni ile kanepenin üzerinde bulunan delinmiş örtüyü çamaşır makinasına atarak yıkadığını belirtmesine rağmen, Kaya'ya 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan iyi hal hükümleri uygulayarak 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.



30 Ekim 2020 tarihinde ilçeye bağlı Alhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tamer Kaya, evde tartıştığı babası Kudbettin Kaya'yı tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Kaya, jandarma tarafından yakalandı. Tamer Kaya, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.





'MAHKEME OLASI KAST DEDİ, 15 YIL HAPİS CEZASI ALDI'



Tamer Kaya hakkında 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan yargılandığı Ereğli Ağır Ceza Mahkemesince 15 yıl hapse çarptırıldı. Cezanın gerekçesini açıklayan mahkeme heyeti, Tamer Kaya'nın balkon benzeri yerden perdeleri kapalı odaya doğru rastgele ateş ettiğini, seken mermi çekirdeklerinin bir tanesinin maktule isabet ettiğini, direkt olarak babasını hedef almadığını belirterek katil zanlısının 'olası kastla adam öldürme' suçunu işlediğini belirtti. Buna göre Kaya, 'üst soya karşı kasten öldürme 'suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Olayın olası kastla olduğu belirtilerek ceza müebbet hapse indirildi. Heyet ilk haksız hareketin maktulden geldiğini belirterek Kaya'nın cezasını önce 18 yıla ardından da iyi hal hükümleri uygulayarak 15 yıla düşürdü.





CİNAYETİ GİZLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI, İYİ HAL İNDİRİMİNİ KAPTI



Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, Kudbettin Kaya'nın tutuksuz yargılanan eşi Zennure Kaya için yaptığı tespitler kan dondurdu. Mahkeme Kaya için, olay sonrası odaya gelerek bezlerle yerdeki kan izlerini sildiğini ve sonrasında bezleri yıkadığını, yine ahşap kapıya denk gelen mermi deliğinin yerini sigara izmariti ile kapattıktan sonra beyaz renkli kapıyı beyaz boya ile boyadığını, kanepeye mermi isabet etmesi nedeni ile kanepenin üzerinde bulunan delinmiş örtüyü çamaşır makinasına atarak yıkadığını ifade etti. Heyet bu gerekçeye rağmen Kaya'ya 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan verdiği 2 yıl hapis cezasını iyi hal hükümleri uygulayarak 1 yıl 8 aya düşürdü. Kaya'nın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleri de kaldırıldı.





Diğer sanıklar Selçuk (26), Ece Kaya (22), Yalçın Kaya'da (28) 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 1 yıl 8 ay hapse çarptırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.