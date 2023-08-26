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Giriş Tarihi: 26.8.2023 11:55 Son Güncelleme: 26.8.2023 13:28

Babasını öldüren gencin annesi konuştu: 'Oğlum bizi korumak için kendini feda etti'

Adana'da annesini döven, babası Aydın Güler’i (42) tabancayla öldüren 18 yaşındaki Çağatay Güler’in annesi Zarife Güler (40), “Evladım beni ve kardeşlerini korumak için yaptı. Üniversiteye gitmesi gereken oğlum cezaevine gitti. Yavruma yazık oldu. O benim nefesimdi” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Babasını öldüren gencin annesi konuştu: ’Oğlum bizi korumak için kendini feda etti’

Adana'nın Üreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 23 Ağustos gecesi uzun süredir işsiz ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Aydın Güler ile eşi Zarife Güler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile 'uyuşturucu kullanma', 'kasten adam yaralama' suçlarından kaydı olan Aydın Güler, eşini darbettti. Bu sırada eve gelen çiftin oğulları Çağatay Güler, kavgayı görünce babasına ait ruhsatsız tabancayı alıp ateş etti. Aydın Güler, olay yerinde hayatını kaybetti. Çağatay Güler tutuklandı.

ANNEMLE BİZİ BIRAK

Oğlunun kendisini ve kardeşlerini korumak için cinayeti işlediğini anlatan Zarife Güler, "Eşim uyuşturucu bağımlısıydı. Olay sabahı benden para istedi. Olmadığını söyleyince beni dövdü. Daha sonra dışarı çıktı gece eve geldiğinde uyuşturucu kullanmıştı. Benimle tartıştı ve darp etmeye başladı. İşten gelen oğlumla da kavga etti. Hatta ona bıçakla saldırdı. Sonra arbede yaşandı. Oğlum yatağın altından babasının silahını aldı. Babasına 'gelme, gelme baba, bizi bırak gideceğiz annemle' dedi. Bizi bırakmadı. Ne olduğunu anlamadım" diye konuştu.

6 SAAT BOYUNCA DÖVDÜ

Eşinin 15 yıldır uyuşturucu madde kullandığını ifade eden Zarife Güler, "Bundan 1 sene önce viski şişesiyle beni, 6 saat boyunca dövdü. Darp raporu aldım ama yine de ondan kurtulamadım. Sanki hiç kimsenin bizi ondan kurtarmaya gücü yetmiyordu. Tek çarem onunla yaşamaktı. 10 yıldır çalışmıyor. Evimize oğlum bakıyordu. Geçtiğimiz yıl oğlum Acil Tıp Teknikerliği bölümünü kazandı ama parasızlıktan gidemedi. Oğlum parasızlıktan mı gidemedi yoksa beni ve kardeşlerini o adamla bırakmak istemediği için mi gidemedi bilemiyorum. Üniversiteye gitmesi gereken oğlum, o adam yüzünden cezaevine gitti. Oğlum benim nefesimdi. Beni ve kardeşlerini korumak için kendisini feda etti" şeklinde konuştu

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Babasını öldüren gencin annesi konuştu: 'Oğlum bizi korumak için kendini feda etti'
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