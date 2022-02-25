Babasını öldürüp balkondan atladı

Ankara'da babasını öldüren Faruk Ç. balkondan atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce kardeşini arayıp "Babama bir şey yaptım. Hakkını helal et" dediği öğrenildi. Ankara'nın Sincan İlçesiOsmanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ailesi ile yaşayan 34 yaşındaki Faruk Ç., baba Zarif Ç. (73) ile tartışması üzerine babasını öldürdü. Ardından kardeşini arayan Faruk Ç. "Babama bir şey yaptım, hakkını helal et" diyerek balkondan atlayarak intihar etti.
BABASINI DARP ETMİŞ
Kardeşi F.Ç., polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, baba Zarif Ç.'nin cansız bedenini evde darbedilmiş halde buldu. Babasını öldürdükten sonra 5'inci kattan atlayarak intihar eden Faruk Ç., kaldırıldığı Sincan Lokman Hekim Hastanesi'nde hayatını kaybetti.