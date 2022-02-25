Haberler Yaşam Haberleri Babasını öldürüp balkondan atladı
Giriş Tarihi: 25.2.2022

Babasını öldürüp balkondan atladı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara'da babasını öldüren Faruk Ç. balkondan atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce kardeşini arayıp "Babama bir şey yaptım. Hakkını helal et" dediği öğrenildi. Ankara'nın Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ailesi ile yaşayan 34 yaşındaki Faruk Ç., baba Zarif Ç. (73) ile tartışması üzerine babasını öldürdü. Ardından kardeşini arayan Faruk Ç. "Babama bir şey yaptım, hakkını helal et" diyerek balkondan atlayarak intihar etti.

BABASINI DARP ETMİŞ
Kardeşi F.Ç., polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, baba Zarif Ç.'nin cansız bedenini evde darbedilmiş halde buldu. Babasını öldürdükten sonra 5'inci kattan atlayarak intihar eden Faruk Ç., kaldırıldığı Sincan Lokman Hekim Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman'dan üzen haber! Ayten Erman hayatını kaybetti!
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Fenerbahçe, Konferans Ligi’ne veda etti! Slavia Prag şans tanımadı…
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden açıkladı! G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar: Bizim güçlerimiz çatışmaya girmeyecek
Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ABD'den flaş F-35 hamlesi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna Savaşı...
Ukrayna lideri Zelenskiy Batı’ya sitem etti! Yalnız bırakıldık
Son dakika: Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
Son dakika: Şükran Ovalı'ya kardeşinden zehir zemberek sözler: Annemin gözü açık gidecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
Babasını öldürüp balkondan atladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA