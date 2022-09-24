Babasını öldürüp, ’Hareketsiz buldum’ ihbarını yaptı; sorgusunda itiraf etti

Başpınar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelendikleri Hilal Başpınar'ı gözaltına alarak, Gözne Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürdü. Sorguya alınan Başpınar, ailevi geçimsizlik nedeniyle tartıştığı babasını av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.