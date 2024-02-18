Babasını öldürüp teslim oldu

Trabzon'un Tonya ilçesinde yaşayan Ahmet Kaan Latifoğlu (26), yıllardır arasının bozuk olduğu babası Cafer Latifoğlu'nu (51) tabancayla vurarak öldürdü. Geçtiğimiz gün 15.00 sıralarında yaşanan cinayet şu şekilde gelişti: Yıllardır amcasında kalan Ahmet Kaan Latifoğlu, babası Cafer Latifoğlu ile Bayara mezrası Şelenküstü mevkiinde karşılaştı. Aralarında tartışma çıkması sonucu Kaan Latifoğlu tabancasıyla babasına ateş etti. Cafer Latifoğlu, kaldırıldığı Tonya Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Kaan Latifoğlu ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.