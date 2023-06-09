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Giriş Tarihi: 9.6.2023 10:39 Son Güncelleme: 9.6.2023 10:54

Babasını pompalı ile vurdu!  Anne ve oğlu gözaltına alındı

İstanbul Arnavutköy’de anne ve babasının tartıştığını gören 19 yaşındaki genç babası Ferhat Özkaraca’yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Konuyla ilgili yapılan çalışmada polis anne ve oğlunu gözaltına aldı. Şüpheli kadın ifadesinde sürekli şiddet görüyordum ayrı yaşıyorduk dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Babasını pompalı ile vurdu!  Anne ve oğlu gözaltına alındı

Arnavutköy Yunusemre Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir süredir ayrı yaşayan ve aralarında sorunlar olan Ferhat Özkaraca ve eşi Ayşegül Özkaraca dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştılar. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Özkaraca'nın kardeşleri araya girerek çifti ayırmaya çalıştı. Evden sokağa taşan kavga devam ederken, o sırada Özkaraca çiftinin yaşları 23, 21 ve 19 olan 3 çocuğu da eve geldi. Çocuklarından biri, evde bulunan pompalı tüfekle sokaktaki babasına ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ferhat Özkaraca, yakınları tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Özkaraca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Ayşegül Özkaraca'yı göz altına aldı. Ölen Ferhat Özkaraca'nın eşi ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini, eşinden ayrı yaşadıklarını ve eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını söyledi. Kaçan 3 çocuktan 19 yaşındaki F.Ö'nün olaydan 3 saat sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan Özkaraca çiftinin diğer 2 oğlunu ise polis her yerde arıyor.

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Babasını pompalı ile vurdu!  Anne ve oğlu gözaltına alındı
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