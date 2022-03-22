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Giriş Tarihi: 23.3.2022

Babasını pompalı tüfekle katletti

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Babasını pompalı tüfekle katletti
Adana'da, 45 yaşındaki Mustafa Alto ile eşi Leyla Alto, aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı evlerde kalmaya karar verdi. Kadir (23) ve Kemal Alto (23) ile 17 yaşındaki kardeşleri M.A.A.'nın da babalarıyla maddi nedenlerden dolayı araları açıldı. 17 Mart günü, sorunu çözmek için kuzenleri Emrullah Ö.'yü de yanlarına alan 3 kardeş, babaannelerinin evinde babaları Mustafa Alto ile buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyünce Mustafa Alto, çocuklarına tabanca doğrultu. Bunun üzerine Kadir ve Kemal Alto, kardeşleri M.A.A.'ya "Ateş et" dedi. M.A.A. da yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkartıp, babasını bacağından vurdu. Aşırı kan kaybeden Mustafa Alto, hastanede öldü. M.M.A.'nın ifadesinde, "Babam, annemi sürekli rahatsız ediyordu. Öldürme amacım yoktu" dediği öğrenildi. Üç kardeş ve kuzenleri tutuklanırken, geride ise M.A.A.'nın üzerine, "Anam, babam, yüreğim" yazıp sosyal medya hesabında paylaştığı annesiyle birlikte çekilen fotoğrafı kaldı.

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Babasını pompalı tüfekle katletti
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