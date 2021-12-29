‘Babasını teröre, kızımı kazaya kurban verdim’

9 Aralık günü merkez Meram ilçesi Doktor Ahmet Özcan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halinde olan Mücahit Yıldız (25) idaresindeki 06 VLM 68 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan 12. Sınıf öğrencisi Elif Karakuş'a çarptı. Kafasını yere vurması üzerine ağır yaralanan Karakuş, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Sürücü Yıldız, genç kızın ölümünün ardından hakkında tutuklama kararı verilip, cezaevine gönderildi.





'KIZIMIN HAYALİ HUKUK OKUMAKTI'

Hayat arkadaşını 2013'teki bombalı terör saldırısında şehit veren acılı anne Seniha Karakuş, duygularını SABAH'a anlattı. Kızını babasız büyüttüğünü anlatan Karakuş, "17 Aralık kızımın doğum günüydü. Biz doğum gününü kutlayamadık. Kızım yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Ben kızımın 18'inci yaşını göremedim. Üniversiteye hazırlanıyordu. Hacettepe Üniversitesi hukuk fakültesi istiyordu. Yüzde yüz burslu fen lisesi Form Kampüs Koleji öğrencisiydi. Derslerinde de oldukça başarılıydı. Hedefleri doğrultusunda çalışıyordu" dedi.





'KIZIMIN ÇANTASINI VE KANLI MONTUNU GÖRDÜM'

Kazadan kısa süre önce kızıyla telefonla görüştüğünü anlatan Karakuş cümlelerini şu sözlerle sürdürdü: "Kızım dershanedeydi. İkindi namazını birlikte kıldıktan sonra onu ben bıraktım. Saat 19.50 sırasında beni arayarak dershaneden çıktığını söyledi. Anneciğim alayım mı seni dedi oda bana, 'Anneciğim hava çok güzel, biraz yürüyebilir miyim" dedi. Tamam anneciğim dedim. Yemek mi yer yoksa meyve mi diye yaklaşık 15 dakika sonra kızımı aradım. Telefonda çaldı ama açmadı. Normalde her durumda bana muhakkak haber verirdi. Kalbim sıkıştı ve oğluma hadi kalk gidiyoruz dedi. Yola indim ve ilk ışıklarda yerde Elif'in çantasını ve montunu gördüm. Bu benim kızımın eşyaları dedim. Montu tamamen kan içindeydi" diye konuştu.





'KIZIM ARABA ÇARPMASIN DİYE KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ'

Kızının yaya geçidinden geçerken arabayı fark ettiğini ardından da kaçmaya çalıştığını anlatan Seniha Karakuş, "Yaya geçidine 3 metre kala frene basmış. Hızını düşürmemiş. Görüntülerde de kızım yaya geçidinden geçiyor, sağa sola bakıyor ve arabayı fark edince kendisine çarpmasın diye koşarak kaçmaya çalışıyor. Kaldırıma az bir mesafe kala araç çarpıyor. Ortalama 100 kilometre hızla gittiğini kamera kayıtlarından anlıyoruz. Olay yerinde 22,5 metre fren izi var. Buda sürücünün bir şeylerle uğraştığını, dalgın olduğunu gösteriyor. Bölgede EDS kameraları olduğunu için 70 kilometre hızla gittiğini söylemiş. Kornoya bastım diyor ama frene neden basmıyor?" ifadelerini kullandı.

Kazadan sonra birilerinin kendisini arayarak davadan vazgeçmesini istediğini de belirten Seniha Karakuş, "Bir geçmiş olsun, Allah şifa versin diyeceklerine davadan vazgeçmemi ve uzlaşmak istediklerini söylüyorlar. Getiremezler. Yalancı şahit tutup dosyanın seyrini değiştirmeye çalışıyorlar. Bana kızımı geri getirebilirler mi?" dedi.





'70 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORDUM'

Mücahit Yıldız, ifadesinde 70 kilometre hızla gittiğini ileri sürerek şunları söyledi: "Seyir halindeyken, sol taraftan bir kız kendisine kırmızı yandığı halde yola çıktı. Bende frene ve kornoya bastım. Frene basılı tuttuğum için araç kızak yaparak kaydı ve genç kıza çarptım. Aracın ön kaputuna ve camına vurarak savruldu. Bu olayda benim kusurum yoktur. Ben normal bir şekilde bana yeşil ışık yanarken yoluma devam etmek istedim" dedi.

Mücahit Yıldız'a ait aracın sigortasının Kasım ayında bittiği, sigortasız olarak aracı kullandığı öğrenildi.