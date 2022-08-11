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Giriş Tarihi: 11.8.2022 14:58

Babasını uyardı;oğlu öldürdü! Öldürmek için 40 dakika beklediler

İstanbul'da iki kişi; kendilerini restoranın kapalı alanında sigara içmemeleri için uyaran 22 yaşındaki garsonla tartıştı. Mekandan ayrıldıktan sonra silah alarak mekana geri dönen ve garsonun mesaisinin bitmesini bekleyen iki silahlı saldırgan, 40 dakika sonra evine gitmek üzere iş yerinden çıkan Doğukan Aslan'ı silahla vurarak öldürdü. Kaçan ve kimlikleri tespit edilen baba-oğul iki katil zanlısı aranıyor.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Babasını uyardı;oğlu öldürdü! Öldürmek için 40 dakika beklediler

Cinayetle sonuçlanan olay İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'ndeki Kanarya Mahallesi'nde önceki gece yaşandı. İddialara göre; bir restorana giren iki kişi kapalı alanda sigara içince mekanda garson olarak görev yapan Doğukan Arlan (22), kendilerini sigara içmemeleri konusunda uyardı. İki tarafın arasında tartışma çıktı. Mekandan ayrılan iki kişi; motosikletle iş yerinin önüne geri geldi ve beklemeye başladı. İddialara göre; Doğukan Aslan'ın tartışma yaşadığı kişiler baba ve oğluydu. İki silahlı saldırgan; iddiaya göre 40 dakika dışarıya çıkmasını bekledikleri ve evine gitmek üzere iş yerinden ayrılan Doğukan Aslan'ın takip ederek silahla vurdu. Doğukan Aslan olay yerinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MOTOSİKLETTE PARMAK İZLERİ BULUNDU

Saldırganlar olay yerine geldikleri motosikleti bırakarak kaçtı. Silahı ateşleyen ve genci öldüren kişinin, Doğukan Aslan'ın uyardığı ve tartışma yaşadığı kişinin oğlu olduğu saptandı. Motosikletin üzerinde detaylı bir inceleme yapıldı. İki katil zanlısının da motosiklette parmak izleri olduğu tespit edildi. İstanbul Polisi; çok kısa bir süre içerisinde açık kimliklerini tespit ettiği ve kaçan baba-oğul iki katil zanlısını arıyor.

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Babasını uyardı;oğlu öldürdü! Öldürmek için 40 dakika beklediler
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