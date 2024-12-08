Haberler Yaşam Haberleri Babasını uykuda tabanca ile vurdu
Giriş Tarihi: 8.12.2024 13:07 Son Güncelleme: 8.12.2024 13:23

Babasını uykuda tabanca ile vurdu

Samsun’un Atakum ilçesinde  16 yaşındaki bir çocuk kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babasını vurdu.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Babasını uykuda tabanca ile vurdu

Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan 9 katlı binanın 5. katında sabah saatlerinde meydana gelen olayda; 16 yaşındaki A.A., evde şiddet uyguladığı iddiasıyla müteahhit olan babası Harun A.'yı (41) evlerindeki yatağında tabancayla kafasından vurdu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Harun A. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Babasını tabancayla vuran A.A. ise olay yerinde polis tarafından suçta kullandığı babasına ait ruhsatlı tabancayla birlikte yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis olayın olduğu evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Babasını uykuda tabanca ile vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA