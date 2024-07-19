Babasını ve ağabeyini vurdu

İstanbul Sultangazi'de Ahmet S., cadde üzerinde yürüyen babası Abdulkadir S. ile ağabeyi Davut T.'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan baba ve oğul, çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı baba ve oğluna ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan kardeşin yakalanması için çalışma başlatıldı.