Babasını ve ağabeyini vurup evi ateşe verdi

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde, geçen pazartesi akşamı Süleyman Pekdemir'in tek katlı evinden alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Hemen olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürüp eve girdiklerinde Süleyman Pekdemir (58) ve oğlu Muhammet Pekdemir'in (30) cesetleriyle karşılaştı.Jandarma tarafından yapılan incelemede ise baba-oğulun tüfekle vurulduktan sonra evin ateşe verildiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırılırken, hemen harekete geçen jandarma, ailenin diğer oğlu Kadir Pekdemir'in (28), babasını bir gün önce av tüfeğiyle öldürdüğünü, geceyi cesetlerin başında geçirdiğini, ertesi gün evden ayrıldığını, akşam tekrar gelip evi ateşe verdiğini belirledi.İlçe merkezinde gözaltına alınan Pekdemir ifadesinde, "Yukarıdan talimat geldi. Eve gitmeden önce tüfeğin tutukluk yapıp yapmadığını kontrol ettim. Daha sonra babam ve ağabeyimi vurdum. Başlarında ölmelerini bekledim. Evden ayrıldıktan sonra kahveye gidip çay içtim, arkadaşlarımla sohbet ettim. Pazartesi günü akşam saatlerinde gelip evi ateşe verdim. Sonra olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.