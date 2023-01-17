Babasını ve kardeşini yaralı görünce silahı alıp ateş etmiş

Ümraniye'de iki sürücü arasında sanayi sitesi önünde yol verme kavgası yaşandı. Kavga eden iki sürücüye sanayi sitesi esnafı müdahale etmek istedi. Sürücülerden biri olay yerinden ayrılırken diğer sürücü bu kez esnafla kavga etti. Ateş ederek 6 esnafı yaralayan sürücü silahını düşürdü. Düşen silahı alan bir esnaf sürücüye ateş edip öldürdü. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan esnaf Kazım E.T. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden kişinin yaraladığı 6 kişiden ikisinin şüpheli Kazım E.T.'ni babası ve kardeşi olduğu öğrenildi.