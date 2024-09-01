Babasını ve yasak aşk yaşadığı kadını öldürdü

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir kişi, babası ve babasının kadın arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen Emrah Karslı (31), Pasinler ilçesinde piknik yapan babası Rayet Karslı (56) ve babasının kadın arkadaşı Fatma K. (36) arasında tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah Karslı av tüfeğiyle babasını ve Fatma K.'yı vurdu. Hastaneye kaldırılan baba ve kadın arkadaşı hayatını kaybetti. Olayın ardından güvenlik güçlerine teslim olan Emrah Karslı, çıkarılan Emrah Karslı tutuklandı. Öldürülen Rayet Karslı''nın eşinden boşanmaya hazırlandığı, kadın arkadaşı Fatma K. ile evlilik yapmayı planladığı ortaya çıktı.