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Giriş Tarihi: 8.3.2023 12:17 Son Güncelleme: 8.3.2023 12:29

Babasını vuran pazarcıyı öldürdü

Konya'nın Ereğli ilçesinde pazarcılık yapan Selçuk Türkmen (46) husumetlisi Sinan Kaygısız’ı (38) tabanca ile vurdu. Babasının vurulduğunu gören Muhammet Kaygısız’da Selçuk Türkmen’i vurarak öldürdü. Katil zanlısı kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Babasını vuran pazarcıyı öldürdü

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Armağanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet bulunan Selçuk Türkmen ile Sinan Kaygısız arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre yanında silah bulunan Türkmen, Kaygısız'ı yaraladı. Bu sırada babasının vurulduğu gören oğlu Muhammet Kaygısız'da Türkmen'i vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pazarcılık yaptığı öğrenilen Selçuk Türkmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinan Kaygısız'ın ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Babasını hastaneye bıraktıktan sonra kayıplara karışan Muhammet Kaygısız da gözaltına alındı.

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Babasını vuran pazarcıyı öldürdü
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