Babasını vurdu, jandarma ekibini yanıltmaya çalıştı

Mersin'in Toroslar ilçesine Hilal Başpınar (20), gece domuz avına gittiğini, av dönüşünde aynı evde birlikte yaşadığı babasını yerde hareketsiz olarak yatar vaziyette bulduğunu ihbar etti. Bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, Yücel Başpınar'ın (55) ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, Yücel Başpınar'ın ihbarda bulunan oğlu Hilal Başpınar tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Hilal Başpınar sorgusunda cinayeti itiraf ederek, ailevi geçimsizlik nedeniyle tartıştığı babasını av tüfeğiyle iki el ateş ederek öldürdüğünü söyledi.