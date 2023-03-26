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Giriş Tarihi: 26.3.2023 14:56

Babasını ziyarete gitti dükkanda ölüsünü buldu

Antalya'da bir süre önce organ yetmezliği teşhisi konulan Nazım Nacar (61), yalnız yaşadığı dükkandaki koltukta ölü bulundu. Nacar'ı, kendisini ziyaret için dükkana gelen oğlu Volkan Nacar buldu.

DHA
Babasını ziyarete gitti dükkanda ölüsünü buldu

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın altındaki dükkanda yaşamını sürdüren Nazım Nacar'a bir süre önce organ yetmezliği teşhisi konuldu. Engelli maaşıyla yaşamını sürdüren Nacar, sabah saatlerinde yaşadığı yerin çevresinde gezinip, dükkana girip koltuğun üzerine uzandı.



Bu sırada babasını görmek için çocuğuyla birlikte gelen Volkan Nacar, kapıyı çalıp yanıt alamayınca Nazım Nacar'ın hareketsiz yattığını gördü. Durumu 112'ye bildiren Volkan Nacar çocuğunu bırakmak için evine gitti. Dükkanın camının kırılmasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, Nazım Nacar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



İncelemeler sürdüğü sırada olay yerine gelen Volkan Nacar, polislere babasını hareketsiz yatarken görünce haber verdiğini anlattı. Yapılan incelemenin ardından Nacar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Babasını ziyarete gitti dükkanda ölüsünü buldu
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