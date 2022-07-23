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Giriş Tarihi: 23.7.2022 12:05 Son Güncelleme: 23.7.2022 13:49

Babasının beylik tabancası ile hayatına son verdi!

Kocaeli Başiskele İlçesi Yeniköy Havuzlu Bahçe Mahallesi'nde ikamet eden ve lise son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Cavit Taş, polis memuru olan babasının beylik tabancası ile hayatına son verdi.

ABBAS ÇAKAR
Babasının beylik tabancası ile hayatına son verdi!

Kocaeli'nin Başiskele İlçesi Yeniköy Havuzlu Bahçe Mahallesi Kirazlıkent Konutlarında ikamet eden 17 yaşındaki Cavit Taş, ailesi evde olmadığı esnada Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru babasına ait beylik tabancası ile intihar etti. Evden gelen silah sesi üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Cavit Taş'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Cavit Taş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Başiskele Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Cavit Taş'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Babasının beylik tabancası ile hayatına son verdi!
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