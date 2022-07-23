Babasının beylik tabancası ile hayatına son verdi!

Kocaeli'nin Başiskele İlçesi Yeniköy Havuzlu Bahçe Mahallesi Kirazlıkent Konutlarında ikamet eden 17 yaşındaki Cavit Taş, ailesi evde olmadığı esnada Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru babasına ait beylik tabancası ile intihar etti. Evden gelen silah sesi üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.