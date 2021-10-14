Babasının böbreği nakledilen polis iç kanamadan öldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Gaziantepli polis memuru Batuhan Semih Durmaz' (21), rahatsızlanınca gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bir süre tedavi olmasına rağmen durumunda bir ilerleme olmayan Durmaz'a babasından böbrek nakli yapıldı, nakil sonrası gelişen iç kanama sonucu hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren çiçeği burnunda polis memuru için Gaziantep Asri Mezarlık'ta cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına katılan Gaziantep Valisi Davut Gül'ün başsağlığı dilediği polis memurunun babası Önder Durmaz, "Oğlum rahatsızlandı. Böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Böbreğimi verdim, çok iyi oldu. Taburcu olacaktı ama bir başka bir rahatsızlık sonucu fenalaştı. Oğlum oracıkta öldü, toprak oldu. Ameliyat sonrası, 'İnşallah beni pasif göreve almazlar' diyordu. Polisliği çok seviyordu, rahatsızlığına rağmen görevini düşünüyordu" diye konuştu.

Durmaz'ın cenazesi kılınan namazın ardından Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanısıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, kent protokolü, meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.