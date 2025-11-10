Babasının böbreğiyle hayata dönen ATT Aleyna şimdi başka insanların hayatını kurtarıyor

Konya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde Güneysınır ilçesinde ATT olarak görev yapan Aleyna Özbay böbrek yetmezliği teşhisi ile dünyaya geldi. Yıllarca ilaçlarla rahatsızlığını kontrol altına almaya çalışan Özbay'ın sağlık durumu 2019 yılında ciddileşti. Doktorlar acilen böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Özbay, yıllardır bu duruma hazırlanan babası Tamer Özbay'dan alınan böbreğin kendisine nakledilmesiyle yeniden hayata tutundu. Nakil olduktan sonrada ATT olarak ataması yapılan Özbay, artık başka insanların hayatını kurtarmak için mücadelesini sürdürüyor.

'YILLARCA NAKİL OLACAĞIM DUYGUSUYLA YAŞADIM'

Duygularını SABAH'a anlatan Aleyna Özbay, "Bu hastalıkla dünyaya geldim. Uzun yıllar kontroller ve ilaçlarla bu hastalığını bastırmaya çalıştım. Ama hep bir gün nakil olmam gerektiği bilinciyle hayatımı sürdürdüm. Bu durumun olacağını biliyorduk. Değerlerim kötüleşince nakil kararı verildi. Babamda yıllardır bu duruma hazırlanıyordu ve başarılı operasyonla böbreği bana nakledildi. İkimizin de sağlık durumu iyi. Bir sıkıntımız yok. Nakilden sonrada atamam yapıldı ve 112 personeli olarak insanların sağlıklı olabilmesi için mücadele ediyorum" dedi.

'BEN VE AİLEM ORGAN BAĞIŞÇISI OLDUK'

Gittiği vakalarda çok hassas davrandığını ve onları çok iyi anladığını belirten Aleyna Özbay, "Böyle bir rahatsızlık geçirdikten sonra meslekte hassasiyetim daha da arttı. İnsanlara yaklaşım biraz daha farklılaştı. Kendi başımdan geçtiği için insanlarla empati kurabiliyorum. Onların yerine kendimi koyuyorum. Kendim hastaymışım gibi düşünüyorum. İnsanlar organ bağışı konusunda daha duyarlı olması gerekiyor. Bana ne olacak diye düşünmesinler. Kimseye bir şey olmuyor. Bir insanın umudu olsunlar. Ailem ve çevremdeki arkadaşlarım benim durumumdan dolayı organ bağışının bilincinde. Ailem ve bende organ bağışçısı olduk. Çünkü bu durumu yaşayan bilir. Bunu en iyi bilenlerden biriyim. Organlarımız çürüyeceğine başkalarına can olsun" diye konuştu. 3-9 Kasım organ bağışı haftası olarak kutlanırken ülkemizde 32 bin 500 kişi organ nakli bekliyor.