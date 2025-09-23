Babasının boğazını kesip polisi aradı

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 29 yaşındaki Nurhan Güneşli ile babası Nuri Güneşli uzun zamandır geçinemeyip sürekli tartışıyorlardı. Olay günü bu tartışmalardan biri daha yaşandı. Nurhan Güneşli eline aldığı bıçakla babasını boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Nurhan Güneşli, polisi arayıp "Babam öldü" diyerek kendini ihbar etti. Olay yerine giden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kan donduran manzara ile karşılaştı. Nuri Güneşli kanlar içinde yerde yatıyordu. Boğazında kesikler olan babanın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Oğlu gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre "Aramızda sürekli kavga oluyordu, anneme ve bana saldırıyordu" diyen oğul Güneşli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.