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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Babasının cenazesini yıkarken fenalaşıp hayatını kaybetti

Babasının cenazesini yıkarken fenalaşıp hayatını kaybetti
Kocaeli'nde yaşayan 92 yaşındaki Maksut Temel, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Babasının ölümüne üzülen ve cenazesini yıkadığı esnada fenalaşan 66 yaşındaki oğlu Ahmet Temel, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Ahmet Temel'in aort damarında yırtılma meydana geldiği belirlenerek ameliyata alındı. Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Temel ve babasının 1 gün arayla yaşamını yitirmesi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Maksut Temel'in cenazesi önceki gün Kuruçeşme Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ahmet Temel'in cenazesi ise dün aynı mezarlıkta toprağa verildi.

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Babasının cenazesini yıkarken fenalaşıp hayatını kaybetti
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