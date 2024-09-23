Babasının cesedini parçaladı, yaktı, dereye attı

Edirne'nin Süloğlu ilçesi Domurcalı köyünde kayıp olarak aranan Şeref Yalçın'ın oğlu Canberk Yalçın tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ekipler soruşturmayı derinleştirdiğinde katilinin oğlu Canberk Yalçın'ın itiraf etmesiyle katili olduğu anlaşılmıştı. Babasını silahla öldüren Canberk Yalçın, cesedini banyoda parçaladıktan sonra ormanda yakıp sonra dereye attığı ortaya çıktı.

EŞİ İTİRAF ETTİ, 'BEN BU ADAMI ÖLDÜRECEĞİM DİYORDU'

Şeref Yalçın'ın öldürülmesinde sır perdesini Canberk Yalçın'ın eşi G.Y'nin itiraf etmesi sonucu ortaya çıktığı öğrenildi. Babasını öldürdükten 1 gün sonra jandarmaya kayıp ilanı veren Canberk Yalçın'ın bu cinayeti önceden planladığı anlaşıldı. Edirne JASAT ekiplerinin cinayetten şüphelenmesini üzerine sorguya aldığı G.Y., çapraz sorguda cinayeti eşinin işlediğini itiraf etti. G.Y., sorgusunda cinayet işlendiği saate evde olmadığını belirterek, "Canberk cinayeti işlediğinde ben evde değil komşudaydım. Canberk babasıyla sürekli tartışıyordu. Ben bu adamı öldüreceğim diyordu. Babasıyla hiç anlaşamıyorlardı. Bende ona böyle şeyler düşünme o senin baban diyordum. Rahatsızlığından dolayı hastanede yatıyordu. Taburcu olduktan sonra eve geldi. Canberk'e her şeyi satıp gideceğim buralarda dedi. Canberk delirdi ve sonra bu cinayeti işledi. Benim cinayetten haberim yoktu ama sürekli babasını öldüreceğini söylüyordu. Cesedi banyoda parçaladığı sırada ben komşudaydım. "dedi. Eşinin itirafının ardından Canberk Yalçın'da cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

ÖLDÜRÜP, PARÇALADI, YAKTI, DEREYE ATTI

Canberk Yalçın'ın cinayeti işlemesini itiraf etmesinin ardından tüyler ürperten olayın tüm detayını itiraf etti. Aynı evde yaşadıkları babasını miras için öldürdüğünü itiraf eden Yalçın, "Babamla anlaşamıyorduk. Sürekli kavga ediyorduk. Bizim köyde değerli tarlamız var. O tarlayı ve evi satıp buralardan gideceğini söylüyordu. Bende böyle şeyler yapmasını istemiyordum. Olayın yaşandığı gün babam rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu. O gün eve geldi tartıştık. Zaten hiç anlaşamıyorduk. Sonra 'her şeyi satıp buralardan gideceğim' dedi. Bende akşam olmasını bekledim. Akşam evde silahla babamı öldürdükten sonra banyoda satır ve bıçakla onu parçalara ayırdım. Daha sonra üzerinden çıkan paraları ve değerli eşyalarını sakladım. Ardından ormana götürüp cesedini yaktım. Cesedi köy deresini atıp ertesi gün jandarma karakoluna giderek babamdan haber almadığımı kayıp olduğu ihbarında bulundum" dedi.

ÖLDÜRDÜĞÜ BABASININ KAYIP ARAMASINA KATILMIŞ

Jandarmaya babasının kayıp olduğu ihbarını veren Canberk Yalçın'ın jandarma ekipleri ile birlikte arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Katil Yalçın'ın jandarma ekiplerini cesedin atıldığı dereden farklı taraflara yönlendiği ifade edildi. Sorguları tamamlanan Canberk Yalçın, tutuklanıp cezaevine konurken eşi Gözde Y'de tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.