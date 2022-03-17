Babasının eşya gibi sattığı Güneş’in dram dolu hayatı

Henüz 15 yaşında '100 Mark, bir Cumhuriyet altını ve bir tabanca' karşılığında kendisinden 35 yaş büyük birisiyle evlendirilen, yıllarca cinsel ve fiziki şiddete maruz kalan Güneş A., sığındığı baba evinde de öz kardeşi tarafından yüzü bıçakla kesildi. Kocasının kendisini terk etmesi sonrası bir parkta tanıştığı H.A. ile birlikte yaşayan genç kadının yüzü yine gülmedi. H.A. tarafından sürekli darp edilen Güneş A., "Hayatımı mahvettiler" diye isyan etti. Güneş A., "Ben sokaklardan atık toplayarak geçimimi sağlıyorum. Çevredekilerin yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyorum. 15 yaşındaki kızım yurttan kaçtı ve hala kayıp. Kızımın bulunmasını ve beni boğarak öldürmeye çalışan H.A.'nın yakalanmasını istiyorum" diyerek yardım istedi.