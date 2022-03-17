Babasının eşya gibi sattığı Güneş’in dram dolu hayatı

Adana'da imam nikahlı eşi H.A. tarafından öldüresiye dövülen, çocuklarıyla birlikte evden yalınayak kaçarken, yolda düşüp bayılan 37 yaşındaki Güneş A.'nın hayatı dram çıktı.
Henüz 15 yaşında '100 Mark, bir Cumhuriyet altını ve bir tabanca' karşılığında kendisinden 35 yaş büyük birisiyle evlendirilen, yıllarca cinsel ve fiziki şiddete maruz kalan Güneş A., sığındığı baba evinde de öz kardeşi tarafından yüzü bıçakla kesildi. Kocasının kendisini terk etmesi sonrası bir parkta tanıştığı H.A. ile birlikte yaşayan genç kadının yüzü yine gülmedi. H.A. tarafından sürekli darp edilen Güneş A., "Hayatımı mahvettiler" diye isyan etti. Güneş A., "Ben sokaklardan atık toplayarak geçimimi sağlıyorum. Çevredekilerin yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyorum. 15 yaşındaki kızım yurttan kaçtı ve hala kayıp. Kızımın bulunmasını ve beni boğarak öldürmeye çalışan H.A.'nın yakalanmasını istiyorum" diyerek yardım istedi.
ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ
Olay, 15 Mart'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Akıncılar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; 4 çocuk annesi Güneş A., gece evde uyuduğu esnada bahçe kapısının çalındığını duydu. Azdır, dışarı çıktığında ayrıldığı imam nikahlı eşi H.A.'yı görünce kapıyı açmadı. Ancak gözü dönmüş adam duvardan atlayıp avluya girdi, sonra evin kapısını kırıp Güneş A.'nın başını duvara vurup, öldüresiye dövmeye başladı. Güneş A., H.A.'nın bir anlık dalgınlığından faydalanıp, iki çocuğuyla birlikte evden çıplak kaçarken, bir süre koştuktan sonra aldığı darbeler nedeniyle bayılıp yere düştü.
DRAMINI GAZETECİLERE ANLATTI
Polis, önce çaresiz kadının kaçarken evde tek başına bıraktığı ve üşüdüğü için battaniyeye sarılan oğlunu, sonra da kendisi ve birlikte kaçtığı diğer çocuklarını buldu. Güneş A., hastaneye kaldırılırken, ekipler de saldırganın peşine düştü. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Güneş A. yaşadığı dehşet anlarını gazetecilere anlattı. Çocukluğundan bu yana erkek şiddetine maruz kaldığını dile getiren Güneş A., "Daha 15 yaşındaydım, beni benden 35 yaş büyük S.A. ile 100 Mark, bir Cumhuriyet altını ve bir silah karşılığında görücü usulü evlendirdiler. Eşim, bana yıllarca cinsel ve fiziki şiddet uyguladı" dedi.
KIZIM 3 AYDIR KAYIP
"Hayatımı mahvettiler" diye gözyaşı döken Güneş A., yaşadıklarını şöyle anlattı; "Çocuklarımın hepsi yurda yerleştirildi. 13 yaşındaki kızım Nazlı, 3 ay önce yurttan kaçmış ve hala kayıp. Zamanında eşimin şiddetinden kaçıp, baba evine sığındım. Orada da çocuğuma tokat attığı için uyardığım erkek kardeşim beni bıçakla yüzümden yaraladı. Tek isteğim kızımın bulunması ve şiddetten kurtulmak" ifadesini kullandı.
"BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI"
H.A.'nın da kendisine şiddet uyguladığını belirten Güneş A., onun hakkında polise 13 kez şikayette bulunduğunu söyledi. Güneş A., "Eve zorla girip üzerime atladı. Beni öldüresiye dövüp, defalarca başıma vurdu. Boğazımı sıktı. Kendimi zor dışarı attım. Biraz ilerledikten sonra bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Madde ve alkol kullanan birisi. Daha önce de yüzümü kesmişti. Tekrardan hakkında şikayetçi oldum. Ben zorla geçinen biriyim. Plastik toplayarak ve çevredekilerin yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyorum" dedi.